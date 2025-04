Lawinowy wzrost zakażeń wirusem RSV

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 3 tysiące przypadków w regionie i ponad 80 tysięcy w Polsce. Lawinowo rośnie liczba zakażeń wirusem RSV, który jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i seniorów.

Mimo, że zakażeń przybywa, nadal wielu z nas nie ma świadomości, czym jest ten wirus, ani jak się objawia. - Nigdy nie chorowałam, nie znam tej choroby. - Nie wiem, myślałem, że to nazwa jakiejś sztuki walki. - Ojej, nie wiem co oznacza ten skrót... - mówią szczecinianie.



Najczęściej infekcja wywoływana przez wirus RSV ogranicza się do górnych dróg oddechowych. Objawy przypominają typowe przeziębienie.



Od 1 kwietnia z bezpłatnej szczepionki mogą korzystać kobiety w ciąży i seniorzy po 65. roku życia.



Częściowa refundacja przysługuje z kolei osobom między 60. a 65. rokiem życia - wyjaśnia doktor Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie.



- Starajmy się w tym czasie, kiedy jest większa liczba zachorowań unikać większych zgromadzeń. Jeżeli już musimy pójść gdzieś do sklepu, marketu, zwłaszcza te osoby starsze, pamiętajmy o tym, aby po prostu nosić maseczki - dodaje Wiśniewska.



Testy Combo umożliwiające wykrycie wirusa RSV, grypy i koronawirusa można zrobić u lekarza, ale są także dostępne w aptekach bez recepty.