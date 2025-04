Wielkanocne zakupy droższe niż ubiegłym w roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak sami mówią szczecinianie, te święta będą droższe niż w ubiegłym roku, a przecież w koszyku nie może zabraknąć takich produktów, jak wędlina, babka, chleb i jajka. Co poszło w górę i ile kosztują kilogramy tradycji?

Spora podwyżka na sztuce najbardziej pożądanego produktu przed Wielkanocą. Jajko jest droższe o 30 groszy niż przed rokiem. Siatka zakupów i prezent na zajączka - to jak mówią szczecinianie koszt od 100 do 200 złotych na osobę.



- Najmniej półtora tysiąca, jak nie więcej. - Jaką rzecz, by się nie obejrzało, z dnia na dzień ona potrafi kosztować kilka złotych więcej. - 1000-1500 zł - mówią szczecinianie.



Za żywność w tym roku zapłacimy nawet o 10 procent więcej - mówi prof. Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego.To między innymi przez spadek polskiej produkcji rolnej i unijne dyrektywy - wyjaśnia ekonomista.



- Mamy implementację zielonego ładu, który też pewne kwestie dla rolników uniemożliwia na taką samą skalę produkcji - mówi Korpysa.



Według danych Głównego Urzędu Statystycznego chleb podrożał o niecałe 8 procent w stosunku do ubiegłego roku. Jak podkreśla prof. Korpysa kolejne święta także będą droższe.