Wodny tramwaj połączy Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście? Jest wstępna zgoda

Wały Chrobrego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest wstępna zgoda na tramwaj wodny, pływający między Wałami Chrobrego, Nowym Warpnem i Świnoujściem.

Zgodę wyraziła Komisja do spraw Gospodarki Morskiej (Rozwoju i Promocji) szczecińskiej Rady Miasta.



Nowe połączenie miałoby działać w soboty i niedziele. Tramwaj wodny mógłby zabrać na pokład 200 pasażerów i 50 rowerów.



Zgodę na uruchomienie nowej linii musi jeszcze wyrazić Rada Miasta. Dodatkowo radni musieliby przekazać 130 tysięcy złotych na jej wakacyjne funkcjonowanie - mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.



- Idea jak najbardziej słuszna. Po stronie miasta jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy na etapie zabezpieczenia środków finansowych, żeby jak najbardziej, jak najszybciej móc uczestniczyć w całym projekcie - tłumaczy Kadłubowski.



To projekt pilotażowy - dodaje starosta policki Shivan Fate. Dodaje, że w przypadku dużego zainteresowania chciałby w przyszłym roku dołączyć także gminy Police i Stepnica.



- Marzy mi się, żeby połączyć wszystkie miejscowości, które są wokół Zalewu Szczecińskiego między Stepnicą i Trzebieżą, a z Trzebieży rowerem do Nowego Warpna. Właściwie to moglibyśmy podzielić ten Zalew Szczeciński, tę główną pętlę rowerową, na dwie małe pętle - podkreśla Fate.



Najbliższe posiedzenie szczecińskiej Rady Miasta, na którym zapadnie decyzja w tej sprawie, zaplanowane jest na 23 kwietnia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas