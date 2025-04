Ale jaja na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]

To nie są zwykłe jajka. Po pierwsze, są z betonu. Po drugie, "zniosła je" drukarka 3D, a po trzecie - ważą 15 kg. Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego stworzyli z nich wybitnie niecodzienne pisanki.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Doklejam oczka do kurczaczków. Będzie naturalne jajko. Mam tutaj trawki i takie gniazdo z patyczków. Mamy nawet nóżki, mamy dużo różnych rzeczy. Jakby coś się miało ruszać, a się nie rusza, to mamy nawet WD-40 - mówią studenci.- To nie są zwykłe jajka, ponieważ są to jajka, które wydrukowaliśmy na drukarce do betonu. One są drukowane warstwa po warstwie i każdy zespół ma pełną dowolność w przygotowaniu tych pisanek. Będziemy oceniać po prostu wygląd. Ograniczy nas tylko wyobraźnia - mówi profesor Paweł Sikora z Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT.- Kładziemy podkład jak zawsze w malarstwie. Będzie kolor szczeciński, elementy morskie, elementy dźwigozaurów. Zostało nam doklejenie oczu, doklejenie ust i tak naprawdę jest gotowe. Robimy logo ZUTu. Przygotowaliśmy się jak nikt inny - relacjonują studenci.Konkurs na najpiękniejszą betonową pisankę wygrał Kurczak Mechatronika.