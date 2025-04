Usłyszał zarzut znęcania się nad adoptowanymi dziećmi

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzut znęcania się nad trójką małoletnich adoptowanych dzieci usłyszał Jan K., mąż zaginionej kobiety z Poradza pod Łobzem.

- Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego nie przyznał się do winy - mówi prokurator Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Złożył wyjaśnienia, w których generalnie negował swoje sprawstwo i winę, co do tego zarzuconego czynu.



Przesłuchanie nie miało bezpośredniego związku ze sprawą zaginięcia Beaty Klimek. Ta pozostaje nierozwiązana. Kobieta zaginęła w październiku ubiegłego roku po tym, jak odprowadziła swoje dzieci na szkolny autobus i miała udać się do pracy. Nigdy jednak do niej nie dotarła.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski