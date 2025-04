Upamiętnili ofiary katastrofy smoleńskiej [ZDJĘCIA]

Przedstawiciele PiS, radni i mieszkańcy Szczecina uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. O godz. 8.41 złożyli kwiaty na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Piętnaście lat temu w Smoleńsku rozbił się samolot prezydencki. Delegacja z Polski leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie z Sejmu i Senatu i parlamentarzyści.Trzeba pamiętać o wszystkich ofiarach - mówił radny miejski z klubu PiS Marek Duklanowski.- Mamy rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, mamy pomnik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dla mnie to jest pan prezydent, bez względu na to, kto nim jest.. To jest głowa państwa i trzeba też to upamiętniać - podkreślił radny.Kwiaty złożono także przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w alei Wojska Polskiego.Samolot z polską delegacją wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godz. 7.30. Leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godz. 9.30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe.O godz. 8.41. samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie: 89 członków delegacji i 7 osób załogi Tu-154M.W tym samym dniu ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia do północy.17 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy. 18 kwietnia para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie Katedry na Wawelu. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do 28 kwietnia.