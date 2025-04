Krótsze kadencje i inne zasady wyboru - zmiany w szczecińskich radach osiedli

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Skrócenie kadencji szczecińskich rad osiedlowych do trzech lat - to jedna z najważniejszych propozycji zmian statutowych zaprezentowana w trakcie posiedzenia Komisji ds. Inicjatyw Obywatelskich rady miasta.

Zmian przepisów regulujących działalność rad osiedlowych ma być w sumie około dwudziestu. Jedna z nich dotyczy sposobu finansowania - mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.



- Dotychczas rady osiedli miały w budżecie miasta zapewnioną kwotę finansowania na swoją statutową działalność. Było to pomiędzy 20 a 30 tys. zł. Chcemy dać dodatkowe środki w ramach grantów osiedlowych na kolejne inicjatywy - wyjaśnia.



W propozycjach zmian statutowych znalazły się jednak zapisy, które budzą spore kontrowersje samych zainteresowanych. Chodzi m.in. o pięcioprocentowy próg frekwencji przy wyborach do rad osiedlowych.



To dla mojej dzielnicy spory problem - uważa przewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście-Zachód Grażyna Staszczyk.



- Obecnie mieszkańców mamy na naszym terenie bardzo mało, ze względu na to, że są mieszkania wynajmowane i ci, którzy wynajmują mieszkania, nie pójdą głosować, bo nie mają meldunku - zaznacza.



Przeciwny wprowadzeniu 5-proc. progu wyborczego jest także przewodniczący Rady Osiedla Pogodno Marian Adamowicz.



- Uważam, że jest on przeznaczony dla partii politycznych, a nie dla działalności społecznej. I nie można zmuszać ludzi do tego, żeby biegali po okolicy, bo nie mają takich środków, jakie mają partie. To jest jedno wielkie nieporozumienie. To będzie po pracy społecznej, po radach osiedleń.



Głosowanie w sprawie zmiany w statutach rad osiedlowych zaplanowane jest na majową sesję szczecińskiej Rady Miasta.



Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka