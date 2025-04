Remont wiaduktu w Mścięcinie zakończony

Po południu będzie można przejechać bez przeszkód wiaduktem w Mścięcinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Kończy się remont po pożarze konstrukcji, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku - mówi Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.- Zakres remontu obejmował przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji wiaduktu, która uległa uszkodzeniu w wyniku pożaru oraz przewrócenie go do pierwotnego stanu technicznego - mówi Turkiewicz.Remont kosztował 700 tysięcy zł, część środków pochodziła z gminy Police.Pożar wybuchł na wiadukcie 10 lipca 2024 r. Nadal nie wiadomo co było jego przyczyną, a śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.