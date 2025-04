Szczecińscy radni PiS oceniają rok działań koalicji KO: podwyżki i brak inwestycji

"To rok wielu straconych szans" - tak szczecińscy radni PiS-u mówią o rządzącej w radzie miasta Koalicji Obywatelskiej.

Edycja tekstu: Michał Król

Wśród zarzutów po pierwszym roku przewodzenia radzie - wielkie podwyżki, brak inwestycji i bałagan w kwestii miejskiej kultury. W Szczecinie jest coraz drożej - mówi Krzysztof Romianowski.- Zadziały się za to rzeczy złe. Zadziała się fala podwyżek w sferach komunalnych. W strefie płatnego parkowania, czy również za chwilę w komunikacji miejskiej i inne opłaty notorycznie są podnoszone, chociażby podatek od nieruchomości - mówi Romianowski.Wszystkie inwestycje, którymi chwalą się teraz radni KO, są sfinansowane przez rząd PiS z poprzedniej kadencji - dodaje Dariusz Smoliński.- Wszystkie duże inwestycje, jak na przykład olbrzymi żłobek, którym się ostatnio chwalimy, Trasa Północna, czy Trasa Zamkowa, to są faktycznie wszystko pozostałości Polskiego Ładu. Tego śmiesznego, tak jak powiedzieli koledzy Kartonowego Ładu, gdzie nagle okazuje się, że te inwestycje są wprowadzane - mówi Smoliński.Obecna kadencja samorządów potrwa do 2029 roku.