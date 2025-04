Sprawdziliśmy ile trzeba czekać w kolejce na SOR

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Maksymalnie 240 minut, czyli cztery godziny, powinno wynosić oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem na SOR w przypadkach z najniższym priorytetem. Jednak ten czas nierzadko się przeciąga, o czym doskonale wiedzą szczecinianie.

- Jak wzięli mnie na SOR o godzinie 13.00, to skończyli dopiero o 23.00. - Moja teściowa ma 86 lat, wie pani ile czekaliśmy? 11 godzin. - Widziałem, że ludzie czekali wiele godzin. - Z dziećmi bardzo długo, po 5 -6 godzin - żalili się.



W szpitalu wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej - jak alarmują nasi słuchacze - nie tylko na pomoc długo się czeka, ale też jest problem ze znalezieniem budynku, w którym się ją otrzyma.



W szpitalu funkcjonuje pięć SOR-ów w trzech lokalizacjach. Jednak rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski zapewnia, że wszystkie SOR-y są dobrze oznakowane.



- W szpitalu przy ulicy Arkońskiej funkcjonuje SOR główny i to jest SOR, który znajduje się od niedawna na parterze budynku B, to jest jego tymczasowa lokalizacja. Mamy również cztery mniejsze punkty przyjęć o kompetencjach SOR. To jest SOR kardiologiczny i SOR otolaryngologiczny, SOR zakaźny i SOR pediatryczny - wymienia Owsik-Kozłowski.



Rzecznik dodaje, że lokalizacje wszystkich SOR-ów możemy sprawdzić na stronie internetowej szpitala i zaznacza, że SOR-y są w taki sposób rozlokowane, bo szpital mieści się w kilku budynkach.



