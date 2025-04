Andrzej Seweryn: nie wolno nam odwracać wzroku od cierpienia Ukrainy

"Wolna Ukraina, to wolna Polska" - takie przesłanie ma aktor i reżyser Andrzej Seweryn.

Dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie odwiedził Szczecin z okazji II Festiwalu Bonhoefferowskiego, trzykrotnie zaprezentował monodram "Lear" według Shakespeare'a, spotykał się z widzami i studentami Uniwersytetu Szczecińskiego. Był też gościem Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod Krawatem".Andrzej Seweryn od lat głośno wypowiada się w kwestiach społecznych. Jak podkreśla, wojna bardzo go niepokoi i boli.- Kiedy obserwuję obrazy zbrodni rosyjskich faszystów na ludziach w Ukrainie, to czasami wyję wręcz, łzy mi lecą, gardło ściśnięte, albo się odwracam, bo już nie mogę... - przyznaje Seweryn.I dodaje, że nie wolno nam odwracać oczu. - Matko kochana, tak niedaleko od nas cierpią ludzie niewinni, więc trzeba im pomagać. Wolna Ukraina to wolna Polska - podkreśla Seweryn.Cała "Rozmowa pod Krawatem" z Andrzejem Sewerynem do wysłuchania i obejrzenia na naszej podstronie i na radiowym Facebooku