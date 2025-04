Jakie zawody mają przyszłość? Dni otwarte w Zespole Szkół Rzemieślniczych [WIDEO, ZDJĘCIA]

To tu pierwsze zawodowe szlify zbierają między innymi przyszli fryzjerzy, złotnicy, kamieniarze i cukiernicy. Chodzi o Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

W ramach dni otwartych potencjalni uczniowie mogli zapoznać się z tym co do zaoferowania ma szkoła. Jakie zawody mają przyszłość i czy warto wybrać szkołę przy ulicy Chmielewskiego?- Sądzę, że najbardziej przyszłościowy jest kucharz, bo jednak ludzie będą jeść zawsze. A dlaczego warto wybrać tą szkołę? Mamy bardzo przyjazną kadrę. Nauczyciele są mega pomocni, wspierają nas. - Jak okładałyśmy puzzle, fajne bardzo są, te mechaniczne. - Jestem na fryzjerstwie i widzę się w tym. Wiem, że z tego zawodu można bardzo dobrze zarobić. - Szkoła daje bardzo dużo możliwości, bardzo dużo uczy o nie dość, że prawach, to jeszcze pomaga w wyborze praktyk, w zawodzie. - Wszystkie dzisiejsze zajęcia były fajne, ale najbardziej mi się podobały te mechaniczne - mówili młodzi uczestnicy.Nabór do szkoły rozpocznie się w maju.