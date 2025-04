Ugodził nożem ratownika medycznego. Grozi mu dożywocie

Rozpoczął się proces mężczyzny, który z nożem napadł na ratownika medycznego w szczecińskim szpitalu. Nietrzeźwy 64-latek uderzył też pielęgniarkę i groził personelowi szpitala śmiercią.

Edycja tekstu: Michał Król

Na początku czerwca ubiegłego roku Grzegorz M. został przywieziony do szczecińskiego Szpitala Wojskowego z raną głowy. Pomocy udzielił mu lekarz. 64-latek zaczął jednak agresywnie się zachowywać, więc ratownicy przypięli go pasami do łóżka.W nocy wyzwolił się z nich, znalazł nóż i groził nim pielęgniarce i salowej. Pielęgniarkę uderzył dłonią w głowę. Potem zadał cios nożem ratownikowi medycznemu - ugodził go w klatkę piersiową. Gdy wybiegł na dziedziniec szpitala, obezwładnili go wezwani na miejsce policjanci.Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Podczas przesłuchania mówił, że chciał tylko pogrozić pielęgniarkom. Grozi mu 15 lat więzienia, a nawet dożywocie.