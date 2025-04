OSP w Lubczynie z nowym sprzętem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To sprzęt do zadań specjalnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie otrzymała wyposażenie, niezbędne do ochrony wałów przeciwpowodziowych.

- Jest to między innymi quad z przyczepą oraz dron z kamerą. To niezbędny sprzęt w tym rejonie - mówi druh Dariusz Schacht z OSP Lubczyna. - Zakup tego sprzętu wynika z tego, że mieliśmy wielokrotnie działania na wałach przeciwpowodziowych. To jest teren trudno dostępny, oddalony często i gęsto od zabudowań, z uwagi na to, że po nim biegnie też ścieżka rowerowa.



Jak mówił na przekazaniu sprzętu marszałek województwa Olgierd Geblewicz, tego typu wyposażenia wciąż brakuje w jednostkach w regionie. - Ja głęboko wierzę w to, że ten sprzęt będzie wykorzystywany w każdy możliwy sposób, zarówno po to, żeby nieść pomoc tym, którzy właśnie gdzieś ucierpią - powiedział Geblewicz.



Koszt przekazanego sprzętu to ponad 130 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski