OSP z Lubczyny z nowym sprzętem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mają już sprzęt, teraz zaczną z nim działać. Ochotnicza Straż Pożarna z Lubczyny otrzymała quada i drona wyposażonego w kamerę, by kontrolować wały przeciwpowodziowe.

Wcześniej to zadanie należało do prywatnych firm, jednak jak mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, takie rozwiązanie się nie sprawdziło.



- Tutaj w Lubczynie druhowie zdecydowali się na objęcie opieką dwóch odcinków, a więc od Szczecina do Lubczyny i od Lubczyny dalej w stronę Stepnicy. Głęboko wierzę w to, że będzie to bardziej efektywne i szybsze, bo strażacy są po prostu tutaj na miejscu - dodaje Geblewicz.



OSP będzie monitorować wały przeciwpowodziowe i drogę rowerową wzdłuż nich biegnącą - mówi druh OSP Lubczyna Dariusz Schacht.



- W praktyce osoby, które korzystają z Wałów, czyli w głównej mierze cykliści, będą przez aplikację Pomorza Zachodniego zgłaszać swoje zastrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa. My natomiast będziemy je na bieżąco likwidować - dodaje Schacht.



OSP Lubczyna na to zadanie otrzymało dotację finansową w wysokości 180 tysięcy złotych.



