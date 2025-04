Pogoda nad morzem kapryśna, ale turyści zadowoleni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiosenna pogoda nad polskim morzem potrafi być kapryśna - mówią turyści. Międzyzdroje przyciągają przyjezdnych, choć ci bookując urlop w kwietniu liczyli na więcej słońca.

- Taka średnia pogoda. Ale jest fajnie, bo człowiek ma w końcu urlop. - Polecam, żeby głowę przewietrzyć, zobaczyć coś innego niż tylko miasto... - Każda pogoda jest dobra nad polskie morze. Wszystko zależy z kim się przyjeżdża. Możliwości jest ogrom. W tamtym roku byliśmy w tym samym miesiącu i padał śnieg z deszczem, też nam to nie przeszkadzało. Kwestia podejścia. - Pogoda uważam, że jest bardzo dobra. Wieje wiatr, ale nie czuć już tej zimy w tym wietrze i jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Bo my jesteśmy z gór, to nam mróz nie straszny - zapewniają turyści.



Po południu pogoda ma się polepszyć, a termometry nad polskim morzem wskażą do 14 stopni Celsjusza. Niedziela również będzie słoneczna.



Autorka edycji: Joanna Chajdas