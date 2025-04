Znęcał się nad kobietą, po czym ją zabił. Dożywocie dla mordercy

Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Szczecinie Mateusza N. oskarżonego o to, że w maju 2022 r. w Świnoujściu zadał byłej partnerce ciosy nożem na oczach syna. Wyrok jest nieprawomocny.





Edycja tekstu: Michał Król, Piotr Kołodziejski



Mateusz N. zabił Natalię S., zadając jej co najmniej pięć ciosów nożem na oczach ich małoletniego syna. Wcześniej, po zażyciu środków psychoaktywnych znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką i jej córką. Wiele miesięcy przed zabójstwem groził też kobiecie i innym domownikom śmiercią, jeśli z Natalią S. "nie będą tworzyć pary".Podczas pierwszej rozprawy Mateusz N. przyznał się do zabójstwa kobiety, ale – jak mówił – nie przyznał się do winy. Nie przyznał się także do pozostałych zarzucanych mu czynów."Zgodziliśmy się z prokuratorem co do jego wniosku o wymiar kary dożywotniego pozbawienia wolności" – powiedział w piątek sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Artur Karnacewicz.Uzasadniając wyrok, zaznaczył, że sąd nie kwestionuje uczuć, którymi oskarżony darzył Natalię S., ani tego, że "mógł zabić z miłości"."To była taka miłość, która nie powinna się zdarzyć między dwojgiem dorosłych ludzi. Miłość, która kogoś unicestwia, to nie miłość" – mówił Karnacewicz.Do zabójstwa Natalii S. doszło 17 maja 2022 r. w Świnoujściu. Mateusz N. ranił swoją byłą partnerkę nożem, a następnie podciął sobie nadgarstek lewej ręki. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Policja zatrzymała Mateusza N. i w asyście śledczych trafił do szpitala.