Wielkanocne klimaty w Alei Kwiatowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Świąteczne ozdoby i przysmaki porozstawiane w drewnianych budkach. To znak, że ruszył szczeciński Jarmark Wielkanocny.

Na mieszkańców wzdłuż Alei Kwiatowej czeka kilkadziesiąt stoisk m.in. z wielkanocnym rękodziełem i regionalnymi produktami. W piątek będą otwarte do godziny 21.



- Zrobiłem obchód, wszystko wiem, co roku to samo. - Trochę to małe jest, może nie przyciąga tak dużo ludzi jak tam w Niemczech, ale też nabiera to rozmachu. - Ludzie mają okazję do tego, żeby się spotkać, docenić ręcznie wykonane rzeczy. - No coś tam można, ale nie wiem, czy będzie duże zainteresowanie tymi rzeczami. - Same pyszności. Wędzonki, kiełbaski, szyneczki. - Nic ciekawego. - Kołacz jest rewelacja, polecam ciasteczkowy. - Mogę się pochwalić, wspierając oczywiście rękodzieło. Zajączek, który jest prześliczny. Ja lubię tutaj przyjeżdżać, przyjeżdżam co roku. - Dla mnie jest to niepotrzebne w sumie, bo to taka tandeta, jakby to powiedzieć. Turyści może się na coś zdecydują, ale myślę, że to jest zły pomysł - to głosy odwiedzających jarmark.



Jarmark potrwa do niedzieli.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski