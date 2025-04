Sanepid przygotował atrakcje dla szczecinian [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tor przeszkód w alkogoglach, zwiedzanie laboratorium, pomiary ciśnienia i porady zdrowotne - takie atrakcje dla mieszkańców mieli pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. To w ramach warsztatów z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

- To wyjątkowa okazja dla szczecinian, aby zwiedzić naszą siedzibę - przekonywała rzeczniczka stacji Małgorzata Kapłan. - Zaprosiliśmy tak naprawdę wszystkich mieszkańców, którzy chcieli zobaczyć jak pracujemy na co dzień, jak wygląda od kuchni nasza praca. Przygotowaliśmy prelekcje, poradnictwo, ale także ćwiczenia praktyczne.



Szczecinianie docenili okazję, by zdobyć tę praktyczną wiedzę. - Dużo się dowiedziałyśmy, m.in. jak się bada różne produkty spożywcze. - Na pewno to, żeby ograniczyć hałas i żeby jednak ciszej słuchać muzyki na słuchawkach. - Mieszkam 60 lat w Szczecinie, a w sanepidzie nigdy nie byłam - mówili mieszkańcy.



O wydarzeniach, podczas których można zobaczyć szczeciński sanepid, stacja informuje na swojej stronie internetowej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski