"Postulaty debaty pozwolą ministerstwu wprowadzić realne rozwiązania" [ZDJĘCIA]

Wyjeżdżam ze Szczecina z całym zestawem sugestii i pomysłów - mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar tuż po debacie "Sprawny wymiar sprawiedliwości - silna gospodarka", która odbyła się Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania m.in. z przedsiębiorcami i sędziami rozmawiano o problemach i bolączkach wymiaru sprawiedliwości.



- Najbardziej doskwiera długi czas trwania postępowań - podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. - To nie tylko chodzi o to, że ogólnie postępowania toczą się długo, ale mamy kłopot z pozyskiwaniem biegłych na potrzeby postępowań. Tu bardzo wyraźnie kilka osób wskazywało, jak nie będzie biegłych, jak nie będzie dostępu do szybkich ekspertyz, to te postępowania po prostu nie przyspieszą.



- Postulaty debaty pozwolą ministerstwu wprowadzić realne rozwiązania - dodaje Bodnar. - Te wszystkie bardzo konkretne postulaty, one zostaną przez nas dokładnie spisane, trafią w obieg wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości. Też przekażemy refleksję Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Liczę na to, że dzięki tym ogólnym wskazówkom ten wymiar sprawiedliwości krok po kroku uda się naprawić.



Była to szósta edycja debaty z cyklu "Sprawny wymiar sprawiedliwości - silna gospodarka". Poprzednie odbyły się m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku.



