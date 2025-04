Ubrania z Twojej szafy mogą zyskać drugie życie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Klubie Delta w Dąbiu trwa wymiana ubrań. Można zostawić stare, jednak niezniszczone sukienki, spodnie czy bluzki, i zaopatrzyć się w coś nowego na lato.

- Przyniosłam trochę swoich sukienek i spodni, ale też ubrania po synu, z których on już wyrósł. Niech idą dalej te ubrania - mówiła jedna z uczestniczek. Joanna Sawicka-Budziak,



- Pomysł, żebyśmy nie zaśmiecali naszej planety, to pierwsze, co nam przyświecało, żebyśmy dbali o naszą planetę i wymieniali się swoimi ubraniami. Często jest tak, że mamy w szafie coś, z czego już nie korzystamy, coś, co według nas już się po prostu "wypaliło" - że tak powiem - i nie lubimy w tym chodzić, a jest to dobra rzecz i można obdarować tą rzeczą kogoś innego - dodaje Joanna Sawicka-Budziak, fundacja Możesz.



Wymiana ubrań trwa do godziny 14.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas