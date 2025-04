Jarmark Wielkanocny w al. Kwiatowej. Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie tylko lokalni wystawcy i tradycyjne przysmaki, ale i kreatywne warsztaty czekają na odwiedzających szczeciński Jarmark Wielkanocny.

- Zbieraliśmy różne gałązki, które były na stole, ozdoby i potem braliśmy wstążki i zawiązywaliśmy. - Co roku uczestniczymy w tym jarmarku, tak samo w bożonarodzeniowym, ponieważ lubimy takie akcje i cieszymy się, że ten czas przedwielkanocny możemy spędzić razem - mówiły.





- Dzisiaj już się odbywało robienie palm. Teraz będziemy z dziećmi malować jajka i oczywiście stosować różne techniki zdobienia jajek - opowiadała Ewa Głowacka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie.







- Nakładamy cekiny małymi szpileczkami na jajko. Wiemy, że to dosyć długo potrwa, bo to będzie się robiło jak łuska ryby - instruowała kolejna z pań.









Edycja tekstu: Jacek Rujna

Tam panie z Koła Gospodyń Wiejskich nauczą mieszkańców jak tworzyć ozdoby na wielkanocny stół.Warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich trwają do godziny 18. Natomiast jarmark można odwiedzać w sobotę do godziny 21, a w niedzielę do godz. 20.