Świąteczne atrakcje na szczecińskim jarmarku wielkanocnym

Poszukiwanie zaginionych pisanek, odwiedziny zajączka czy gra planszowa - śmieciobranie. Takie atrakcje czekają na odwiedzających szczeciński jarmark wielkanocny.

Jarmark trwa od godziny 10 do 18.





Wielkanocne ozdoby można też przygotować samodzielnie - na przykład podczas rodzinnych warsztatów zdobienia jaj metodą batikową, które odbędą się w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego. Przy wykorzystaniu tej metody wzór nanosi się na jajo gorącym woskiem, a barwnik osadza się w miejscach, które nie zostały zawoskowane.





Każdy uczestnik będzie mógł zabrać do domu dwie pisanki. Zaplanowano dwie grupy - o godzinie 11 i 12:30.

Edycja tekstu: Michał Król

Oprócz warsztatów można oczywiście zakupić lokalne produkty na wielkanocny stół, ale i spróbować przysmaków na miejscu.- Dobrze smakuje, ale jest trochę ostra. - Myślę, że bardzo fajne miejsce. Można kupić produkty, których nie mamy na przykład. W tym roku bardzo ładnie nam pogoda dopisała, bo w tamtym roku -wspominaliśmy z mężem - było bardzo brzydko i deszczowo. Ale też byliśmy, robiliśmy wtedy opaski z zajączków, a w tym roku jest coś innego i fajnie, że jest to urozmaicone. Zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Polecamy. - Bierzemy karteczkę, szukamy zająców, przybijamy pieczątki, a potem idą dalej do po nagrodę.- Jasne, że to jest fajne dla mieszkańców. Chociażby coś, jakieś atrakcje teraz widzę, że będą - mówią wystawcy i odwiedzający.