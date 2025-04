Łobeska Baba Wielkanocna. Koncerty i konkursy

Wieczorny koncert muzyki dawnej w związku z jubileuszem koronacji pierwszego króla Polski rozpoczął wydarzenia artystyczne w ramach tegorocznej Łobeskiej Baby Wielkanocnej. To jedna z największych imprez folklorystycznych w naszym regionie.

W sobotę najważniejszym wydarzeniem będzie koncert Kwartetu Smyczkowego „Wieniawski” w kościele parafialnym w Łobzie (godz. 19). Wybrzmi arcydzieło Józefa Haydna "Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu".





To siedem sonat będących dźwiękowym obrazem ukrzyżowania. Utwór powstał w 1785 roku na zamówienie hiszpańskiego Kadyksu i miał być wykonywany podczas liturgii Wielkiego Piątku w tamtejszej katedrze.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Kulminacją Łobeskiej Baby Wielkanocnej są niedzielne prezentacje artystyczne na scenie.- Nie są to łatwe formy artystyczne. A jeszcze ciekawostka: zawsze te zespoły, jeżeli były, to one wykonywały zapożyczone suity. A tym razem mamy to, co powstało po 1945 roku na ziemiach odzyskanych; suita drawska, suita tańców szczecińskich... Już pewne zespoły z województwa zachodniopomorskiego mają swoje suity, swoje tańce, swoje stroje... - wskazuje Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury.W niedzielę na łobeskiej scenie zaprezentują się m. in zespoły "Szczecinianie", "Krąg", "Policzanie", Zespół Pieśni i Tańca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zespół z Bytowa oraz kapele i zespoły śpiewacze.Podczas jarmarku odbędą się konkursy na najlepszy wielkanocny wypiek i konkurs plastyczny "Pisanki i Wianki Wielkanocne".