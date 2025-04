W Łobzie jarmark rękodzieła i wyrobów wielkanocnych

Msza święta w kościele parafialnym w Łobzie oraz barwny korowód z palmami wielkanocnymi rozpocznie kulminacyjny dzień Łobeskiej Baby Wielkanocnej.

To już XIX edycja jarmarku rękodzieła i wyrobów wielkanocnych. Zaprezentują się lokalni wytwórcy i Koła Gospodyń Wiejskich z wypiekami, świątecznymi potrawami i ozdobami.Głównym punktem niedzielnego programu będą występy zespołów ludowych. Wśród nich są zespoły, w których tańczą i śpiewają młodzi ludzie - podkreśla Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury.- Największym dla mnie zaskoczeniem było to, że dzwonił do mnie młody człowiek i mówi: mamy zespół pieśni i tańca Pomorza Zachodniego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. My chcemy przyjechać na ten festiwal. Młodzi ludzie tworzą zespoły pieśni i tańca. To jest bardzo budujące - mówi Ledzion.Wystąpią zespoły pieśni i tańca oraz kapele ludowe, m.in. Zespół Tańca Ludowego „Kłosy”, Kapela Goleniowska „Rutka”, kapela „Łobuziacy” i Kapela Ludowa z Zespołem Śpiewaczym „Diabaz” z Drawska Pomorskiego.