Your Path Academy Conference, czyli studiowanie za granicą [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Jak studiować za granicą, jak dostać się na uczelnie i jak sfinansować studia?

Uczniowie szczecińskich liceów i ich rodzice uczestniczyli w konferencji Your Path Academy Conference, którą zorganizowano w Marriott Szczecin.



- Przyszłam tu, żeby dowiedzieć się czegoś o możliwościach studiowania za granicą, ewentualnego obniżenia kosztów. - Przyszłam, żeby właśnie dowiedzieć się tego, jakie certyfikaty, ewentualnie dodatkowe egzaminy są potrzebne, jak złożyć ogólnie podania na takie uczelnie. - Moja pierwsza córka zaczęła studia ponad siedem lat temu i przyszłam dzisiaj na to spotkanie, żeby zobaczyć w jakim kierunku idzie świat - mówili goście konferencji.



- Studiuję architekturę na Politechnice Mediolańskiej. Mam dwie prezentacje: wytłumaczę, jak się studiuje za granicą, jak w ogóle zaaplikować na studia, jak dostać stypendia, a podczas drugiej będę tłumaczyła o studiach architektonicznych. Studiuję na siódmej najlepszej uczelni architektonicznej na świecie, a ja studiuję za darmo! I chciałabym pokazać triki, jak to zrobić i że wcale studia za granicą nie muszą być drogie. To jest super pomysł, żeby studiować za granicą, bo jednak poziom jest dużo wyższy, a wcale to nie musi być droższe niż w Polsce - przekonywała obecna na konferencji Iga Mencel.



W wydarzeniu wzięło udział około 250 osób.



