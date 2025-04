Do awarii doszło w niedzielę wieczorem. Wody w kranach nie ma na ulicach: Jasnej, Kostki-Napierskiego, Łubinowej i Rydla.

Jak informuje Hanna Pieczyńska ze ZWIK: "przewidywany czas usunięcia problemu to poniedziałek do godziny 14. W niedzielę do godziny 23, a następnie od poniedziałkowego poranka w rejonie wymienionych ulic będzie jeździł beczkowóz".



Edycja tekstu: Jacek Rujna