Co młodzi ludzie z samorządów uczniowskich sądzą o UE? "To większe perspektywy" [ZDJĘCIA]

Podróże, międzynarodowe wymiany czy możliwości pracy i rozwoju za granicą. 60 przedstawicieli szczecińskich samorządów uczniowskich debatowało o tym, jakie możliwości mają młodzi w Unii Europejskiej. To w ramach konferencji i warsztatów przygotowanych przez Młodzieżową Radę Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

- Poczucie wsparcia, różnorodności. - Większe perspektywy. - Łączenie się. Tym dla młodych szczecinian jest Unia Europejska.W ramach konferencji "Europa dla Młodych" szczecinianie mogli dowiedzieć się co oferuje dla nich Unia Europejska - mówi Paulina Basińska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.- Naszym celem jest pokazanie, że Unia Europejska to nie jest ta złowroga organizacja, która stoi nad Polską i tylko czeka aż podwinie nam się noga. Żeby pokazać ją jako taką opiekuńczą - mówi Basińska.Uczestnicy konferencji zauważają, że ważne jest, by o unii rozmawiać szczerze i obalać mity krążące w sieci.- Dostajemy np. fake newsy w internecie i nikt później tego nie sprawdza. - Na tych konferencjach jest to po prostu tłumaczone językiem zrozumiałym dla każdego - mówią uczestnicy.Konferencja została zorganizowana w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.