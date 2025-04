Zbliża się remont ważnej drogi prowadzącej w stronę plaży

Ulica Fredry w Kołobrzegu to ważna droga, która prowadzi w stronę plaży i sąsiaduje z miejscowym amfiteatrem. Zbliża się jej remont.

Edycja tekstu: Michał Król

Starostwo powiatowe podpisało umowę na inwestycję, która zakłada nie tylko przebudowę samej drogi. Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski zwraca uwagę, że równie istotną częścią prac będzie rozdzielenie chodnika od ścieżki rowerowej.- Często dochodzi tam do konfliktów. Piersi uważają, że mają pierwszeństwo, rowerzyści również. Między innymi to było motywem przebudowy tego ciągu pieszo-rowerowego i oczywiście samej ulicy Fredry - mówi Tessikowski.Prace ruszą już po majówce i potrwają 220 dni. W czasie sezonu letniego nie będą prowadzone na samej jezdni, by nie powodować dodatkowych utrudnień dla kierowców. Wartość prac to 3,5 mln zł.