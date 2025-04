Coraz bliżej powstania Zachodniopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest duża szansa, że w Szczecinie powstanie Zachodniopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

O planach jego budowy politycy mówili ponad roku temu. Jak się okazuje na zapowiedziach się nie skończyło.



- Wystartowaliśmy w konkursie Ministerstwa Zdrowia i czekamy na jego rozstrzygnięcie - informuje marszałek Olgierd Geblewicz: - To będzie oczywiście wielkie wyzwanie też finansowe dla ministerstwa, bo ten projekt jest szacowany na mniej więcej 200 milionów złotych. Uważam, że to jeden z najlepiej przygotowanych projektów. Czekamy na ocenę i mam nadzieję, że ten Szczecin znajdzie się na mapie tych inwestycji, takich kluczowych z punktu widzenia zdrowia psychicznego - dodaje Geblewicz.



Natomiast Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala "Zdroje" zapewnia, że jeśli konkurs zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, to placówka jest przygotowana do rozpoczęcia budowy Centrum "od zaraz".



- Jeśli tylko będzie rozstrzygnięty konkurs, to my następnego dnia bierzemy się do roboty i jak najszybciej będziemy stawiali ten nowy budynek - podkreśla Tyszler.



Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że konkurs ma być rozstrzygnięty pod koniec czerwca.



Autorka edycji: Joanna Chajdas