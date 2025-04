"Katyń" w studiu S1 Radia Szczecin. "To bardzo osobisty film" [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Za pamięć o Katyniu można było pójść do więzienia lub stracić życie - powiedział dziś Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie, podczas pokazu filmu pt. "Katyń", w reżyserii Andrzeja Wajdy, w studiu S1 Radia Szczecin.

Seans był jednym z elementów obchodów 85. rocznicy zbrodni katyńskiej.



- Bardzo osobisty film. - Cieszę się, że mogłam go obejrzeć. - Wczoraj byłam w Warszawie na uroczystościach 85. rocznicy, a dzisiaj jestem tutaj, aby zobaczyć ten film, bo uważam, że trzeba. Społeczeństwo musi się dowiedzieć, jak to wyglądało. W każdej chwili przecież może się to wszystko jeszcze raz powtórzyć, bo historia się lubi powtarzać - opowiadali widzowie.



Organizatorem wydarzenia było Polskie Radio Szczecin i Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas