PCK rozdaje paczki dla potrzebujących

Pierwsze dary z żywnością trafiły w poniedziałek do potrzebujących w Szczecinie; we wtorek otrzymają je kolejni chętni. Na paczki mogą liczyć osoby ubogie i w kryzysie bezdomności.

- To jest dla nich paczka: pasztecik, na słodko ciasteczka... Będzie co jeść na święta! - przyznał jeden z obdarowanych.



- PCK bardzo dobrze pomaga. Dwubiegowo, jako materialnie i że to jest dar. Niby nie musimy dostać, ale dostajemy. Dużo, dużo serca, aż cieszy. Co tu więcej powiedzieć?! Można tylko podziękować.

- Wesołych świąt i smacznego.

To właśnie dla nich wielkanocne prezenty przygotował szczeciński oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.- Tylko szkoda że tak rzadko, nie? Tylko na same święta... - dodał kolejny.- Ale i tak cały rok dostajecie jogurty, nie jogurty... - oponowała pani z PCK.Akurat to jest na czasie, w tych ciężkich czasach. Dziękuję...Paczki wydawane są w siedzibie placówki - w al. Wojska Polskiego 63 do godz. 15.