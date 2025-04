RSnW: jak "odczarować" negatywny obraz komorników

Musimy bardziej edukować społeczeństwo o tym, jak wygląda praca komornika. Ważna jest tutaj rola mediów, żeby "odczarować" negatywny obraz kształtowany przez pojedyncze sytuacje - zadeklarowali eksperci w audycji "Radio Szczecin na Wieczór"

- My to ze swojej strony staramy się robić uczestnicząc w różnego rodzaju festiwalach, w jakichś konferencjach... Wychodzimy, tak jak kolega wspomniał, do szkół, do klubów seniorów. Edukujemy we własnym zakresie, ale tego jest ciągle mało - przyznał.

- Prawda jest taka, że ponad 30 milionów Polaków nigdy w życiu nie widziało na oczy komornika. Natomiast wyobrażenia są takie, a nie inne... Każdy komornik swoją codzienną pracą dorzuca swoją cegiełkę do "odczarowania" naszego zawodu - powiedział.

Szczeciński asesor komorniczy fałszował dane, przelewał pieniądze na swoje konto i uciekł za granicę. To między innymi przez takie sytuacje zawód komornika jest przez społeczeństwo bardzo źle oceniany. Powinno być więcej edukacji na temat pracy komornika - mówi Przemysław Małecki, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.Rola mediów jest niebagatelna, żeby przedstawiać nas takich, jacy naprawdę jesteśmy i czym faktycznie się zajmujemy - mówi Tomasz Szybalski, komornik sądowy.Były asesor podejrzany o zdefraudowanie ponad 14 milionów złotych jest poszukiwany listem gończym. Grozi mu do 25 lat więzienia.