OSP Łoźnica zbiera elektrośmieci. Będzie remont remizy [ZDJĘCIA]

Stare pralki, żelazka, lodówki czy odkurzacze... - strażacy ochotnicy z Łoźnicy w gminie Przybiernów odbiorą i przyjmą każdą ilość elektroodpadów. Porządkują otoczenie i przy okazji zbierają fundusze na remont remizy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

To już druga zbiórka elektrośmieci prowadzona przez strażaków z Łoźnicy.- W tamtym roku udało nam się zebrać siedem ton elektrośmieci, co dało nam zysk ponad 4000 zł. Udało nam się zrobić pomieszczenie socjalne, doprowadzić wodę, mamy kuchnię, mamy toaletę, której nigdy nie mieliśmy - opowiada Jacek Sawirej, prezes OSP Łoźnica.Teraz strażacy zbierają fundusze na remont warsztatu.- Jeśli zalegają wam jakieś niepotrzebne, zużyte, stare sprzęty RTV i AGD w domu, dzwońcie, piszcie... My się umówimy na konkretny termin, przyjedziemy, odbierzemy. Jeśli jest możliwość, możecie przyjechać do nas - zaprasza Beata Baran, skarbnik jednostki.