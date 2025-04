Nowy rok szkolny ze zmianami. Więcej edukacji zdrowotnej

Od września do szkół wejdzie edukacja zdrowotna z elementami edukacji seksualnej, będzie za to mniej lekcji religii. Te decyzje już zapadły – przekonywał gość "Rozmowy pod krawatem", zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.

"Tak dla edukacji, nie dla deprawacji” – to hasło kolejnego protestu, który odbył się na początku kwietnia w Szczecinie.





Prowadzący audycję Sebastian Wierciak pytał o protest kuratora. Usłyszał, że ten jest przeciwny dezinformacji, że więcej w tych protestach polityki niż troski o dzieci i że edukacja zdrowotna to przedmiot niezbędny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Zapadły mimo protestów części rodziców i niektórych nauczycieli.- Uważam, że jest jednym z najważniejszych przedmiotów, które w szkole powinny się odbywać, dlatego że mówimy o zdrowiu. O zdrowiu psychicznym, fizycznym, o bezpieczeństwie w internecie i również o zdrowiu seksualnym. Nie można tego pominąć. Mamy więcej zakażeń wirusem HIV, mamy więcej rzeżączki - wyliczał.- Myśli pan, że to też pokłosie, brak edukacji seksualnej w szkołach? - dopytywał red. Sebastian Wierciak.- Oczywiście, że tak - odparł kurator.Edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025/26 będzie przedmiotem nieobowiązkowym. Podobnie jak lekcje religii; pozostanie jedna w tygodniu.- Nikt religii ze szkół nie wypycha, religia jest w szkołach, ale religii będzie mniej na pierwszych lub na ostatnich godzinach lekcyjnych. To już od 1 września. Mam nadzieję, że nauczyciele religii, katecheci, księża, czy siostry zakonne, że uda się wszystkim zapewnić godziny takie, jak do tej pory mieli - zapewnił.Kuratora oświaty Pawła Palczyńskiego pytaliśmy także o zbliżające się matury i egzaminy ósmoklasistów, również smartfony w szkołach i o program "Edukacja z wiatrem w żaglach"."Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na stronie internetowej na naszym radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.Zaproszenie do środowej "Rozmowy pod krawatem" (godz. 8.30) przyjął Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mirosław Pender.