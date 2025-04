Targi w Szczecinie. Wraca zainteresowanie zawodami technicznymi [ZDJĘCIA]

Powraca zainteresowanie młodych zawodami rzemieślniczymi i technicznymi - mówią organizatorzy Targów Rzemiosła w Szczecinie.

W czasie targów uczniowie szkół podstawowych mogli sprawdzić się w zawodach kucharza, masażysty, kominiarza, a nawet - obsługi lotniska.





- Na elektromechaniku jestem. Na pewno jest to przyszłościowy zawód i też dobre zarobki są na ten moment i jest duże zapotrzebowanie na elektromechaników. - Uczę się na fryzjera, druga klasa. Bardzo fajny zawód i zawsze będzie kasa z tego. - Technik lotniskowych służb operacyjnych. W dużym skrócie jest to praca na lotnisku. Jako operator, jako pomoc na lotnisku, ochrona. Popyt na pracę na lotnisku jest bardzo duży - to głowy młodych ludzi.



- Zarówno kierunki budowlane, jak i gastronomiczne, bardzo dużo jest kierunków kosmetycznych. Też obserwujemy tą zmianę. Na szczęście coraz więcej młodych osób wybiera naukę w szkołach technicznych i branżowych - mówi Monika Giler, Fundacja Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 10 maja.