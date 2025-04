Urzędowe procedury bez wychodzenia z domu. Region inwestuje w e-usługi [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pomorze Zachodnie inwestuje w e-usługi. Wszystko po to, by urzędowe procedury mieszkańcy mogli załatwiać bez wychodzenia z domu. Ma w tym pomóc Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

We wtorek podpisano umowy z władzami wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu, które pozwolą na wdrożenie drugiego etapu inwestycji. Pierwszy już działa.



- Ponad 7 milionów pobrań danych dokonanych przez niemal 5 tys. użytkowników, a w efekcie skrócenie urzędowych procedur i mniej formalności - chwali pomysł marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Bardzo się cieszę, że wszystkie powiaty naszego województwa zdecydowały się na wejście w ten nasz wspólny projekt. Naszym celem jest to, żeby każdy obywatel mógł po prostu bezpiecznie, ale jednocześnie bez żadnych problemów, nie wychodząc z domu, załatwić swoje potrzeby w zakresie właśnie geodezji i informacji przestrzennej.



Drugi etap pozwoli na kreowanie kolejnych udogodnień. To m.in. stworzenie modułu transportowego, który dotyczy dróg czy tras rowerowych. Celem jest także stworzenie cyfrowego procesu wydawania licencji przewozowych.



- Jest to bardzo potrzebne rozwiązanie - przekonuje Paweł Wiśniewski, starosta białogardzki. - Chcemy stworzyć lepszą bazę, z której będą czerpać mieszkańcy naszego województwa, ale przede wszystkim także przedsiębiorcy, którzy planują swoje inwestycje. Temu służy ten projekt, by poprawić te bazy danych.



Koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 50 mln zł i w całości zostanie sfinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.



