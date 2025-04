Szczecin: Pierwszy w Polsce taki rekord [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: W.Łyczywek [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

W tym samym czasie, miejscu i przez jak największą liczbę osób. W Szczecinie pobito rekord Polski w rozwiązywaniu sudoku.

W hali Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczniowie, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele podjęli się tego wyzwania po to, aby zwrócić uwagę na trudną sytuację zdrowotną swojej szkolnej koleżanki Lilianny Krępeć. U ośmiolatki zdiagnozowano złośliwego guza mózgu.



- Było chyba okej. Krzyżówka zrobiona w połowie. Później, niestety już nie starczyło czasu. - Ogólnie było prosto. - Nie za bardzo. Myślę, że się udało większości naszej grupy, jak sprawdzałam z panią. Widziałam, to większości się udało. A jeszcze to na pomoc naszej najmłodszej dziewczynki z klasy pierwszej, dla Lilii, daje nam to takie wzmocnienie.

- mówili uczestnicy bicia rekordu.



Elżbieta Olszewska przyjechała z Biura Rekordów. - Dzisiaj działy się ważne rzeczy. Był ustanawiany, po raz pierwszy w Polsce, rekord na najwięcej osób rozwiązujących sudoku jednocześnie. Przede wszystkim uczestnicy musieli się zgromadzić w przynajmniej 100 osób. Tutaj już wiemy, że rekord został ponad 10-krotnie pobity. Każdy z uczestników musiał mieć swoją wersję sudoku i rozwiązać ją w przynajmniej 70 procentach. Rozwiązywanie musiało trwać przynajmniej pięć minut - tłumaczyła Olszewska i dodała, że rekord został ostatecznie pobity.



W biciu rekordu wzięło udział ponad 1200 osób.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski