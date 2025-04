Zielone światło dla budowy windy w DK Słowianin

Dom Kultury "Słowianin". Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Chodzi o brakującą dla tej inwestycji kwotę 100 tysięcy złotych, która znalazła się w projekcie zmian budżetowych najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin.

Została już zaakceptowana przez Komisję do spraw Kultury. Brakująca kwota gwarantuje pełne finansowanie dla tej inwestycji.



- Ona jest niezbędna nie tylko dla mieszkańców, którzy mają problemy z poruszaniem się, ale również dla organizatorów koncertów, którzy muszą na to pierwsze piętro wciągnąć i jakieś duże kolumny i specjalistyczny sprzęt... - wyliczał zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.



Koszt budowy windy dla Domu Kultury Słowianin to prawie 850 tysięcy złotych. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca grudnia tego roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna