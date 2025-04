Nowalijki na działkach. Już można pochrupać [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przede wszystkim prace porządkowe po zimie, ale też pierwsze plony w szklarniach - sezon dla działkowców już się zaczął. Jakie prace prowadzą w ogródkach i jakie pierwsze plony da się już schrupać?

Sprawdziliśmy w Świnoujskich Rodzinnych Ogródkach Działkowych.



- W tej chwili to się porządkuje działkę, ale co trzeba było, najpierw dymkę [cebulę - przyp. red.], takie rzeczy to się już wysiało i już widać, że rośnie, prawda? A fasolki i inne to się będzie z początkiem maja wysiewało. - W związku z tym, że tak cudna pogoda, więc trzeba ziemię spulchnić. Motyka w rękę i do roboty! - zachęcali działkowcy.



- A kiedy rzodkiewki były wysiewane? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Dwa tygodnie temu. Już są duże.

- Tu są następne wysiewy. Już widać, jak wychodzą z ziemi. Wzdłuż szklarni to jest koperek. Tutaj mamy marcheweczkę i pietruszkę.

- Dobre - oceniła nasza reporterka.

- Bardzo dobre. Ekologiczne - potwierdził pan działkowiec.



Najbliższe dni mają sprzyjać pracom w ogrodzie. Synoptycy zapowiadają ponad 20 stopni Celsjusza.



Edycja tekstu: Jacek Rujna