Elektryczne wozy strażackie. Kiedy w służbie w Szczecinie?

Dwa elektryczne wozy bojowe mają do dyspozycji strażacy w Berlinie. Takie wozy mogą w przyszłości pojawić się również w Szczecinie – przekonywał gość "Rozmowy pod krawatem" komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Ze starszym brygadierem Mirosławem Penderem rozmawiał red. Sebastian Wierciak.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Koszt jednego wozu to 1,5 miliona euro. Państwowa Straż Pożarna ma w planach zakup trzech ciężkich samochodów ratowniczo gaśniczych, ale tankowanych dieslem i adblue. Będą także zakupy aut elektrycznych, a w kolejnych remizach pojawiają się ładowarki aut elektrycznych, a na dachach panele fotowoltaiczne.- Samochody elektryczne to samochody operacyjne, które będą nam służyły do bieżącej działalności, między innymi związanej z działalnością kontrolno-rozpoznawczą - uściślił st. brygadier Pender.Tylko w pierwszym kwartale tego roku doszło w Polsce do ponad 15 tysięcy pożarów traw, to historyczny rekord. Na Pomorzu Zachodnim takich pożarów w tym okresie wybuchło 775 – to prawie tyle co w całym 24 roku. W tym kontekście z komendantem rozmawialiśmy o suszy i naszej wspólnej odpowiedzialności. Szczególnie teraz, kiedy wiosna, okres świąteczny i majówka wręcz zachęcają do grillowania.- Nie rozpalamy ognia w obszarach leśnych, a także 100 metrów od tych obszarów, bo to jest po prostu zabronione. Jedyną możliwością jest rozpalanie ognisk czy grilli w miejscach, które leśnicy przygotowali, oznakowali, ale też w sposób taki, który będzie zapewniał bezpieczeństwo - apelował.Do starszego brygadiera Mirosława Pendera sporo było pytań od słuchaczy, zapewne również od strażaków."Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej na radiowym Facebooku . Powtórka całej rozmowy na antenie o północy.Zaproszenie do czwartkowej "Rozmowy pod krawatem" (godz. 8.30) przyjął dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.