Miasto sprzeda budynki i teren po byłym liceum

Budynki i teren po byłym VIII LO im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie na sprzedaż.

Do nowego właściciela trafić mają w trybie bezprzetargowym. Nabywcą obiektu ma być obecny jego użytkownik, czyli spółka Szczecin International School - zapowiada zastępca prezydenta Michał Przepiera.- Jest to niezwykle ważny obiekt publiczny, ale równocześnie nie jest przez miasto bezpośrednio prowadzony. Zatem miasto nie chce czynić na nie kolejnych nakładów inwestycyjnych, a takimi nakładami jest zainteresowany podmiot prowadzący tę szkołę. Aby to robić musi mieć mocny tytuł prawny - mówi Przepiera.Według wstępnych szacunków za teren przy ulicy Bł. Królowej Jadwigi w Szczecinie do kasy miasta trafić ma co najmniej 10 milionów złotych.