Pracownicy poszukiwani. Targi Pracy w Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Praca szuka człowieka w Netto Arenie. Trwają tam Targi Pracy.

Impreza przyciąga wielu poszukujących nowego zatrudnienia, a wybór jest naprawdę spory.- Jestem emerytowanym oficerem pożarnictwa. Rozglądam się na rynku, chciałbym po prostu podjąć dodatkową pracę. - Powiedzmy, że szukam pracy w przyszłości, daję sobie pół roku. Chcę się rozejrzeć po prostu, co tutaj jest do zaoferowania. Na razie jest całkiem w porządku. - Przyjechałyśmy ze szkołą jako wycieczka. Pozwiedzać, żeby się trochę dowiedzieć na przyszłość. Jesteśmy na kierunku ogólnym, więc to też tak trochę nie wiemy co chcemy w przyszłości robić, więc to jest taka dobra opcja dla nas.- Mamy ponad 90 wystawców. Firmy, które są tutaj znane w regionie, ale mamy też pracodawców, którzy rekrutują pracowników po niemieckiej stronie. Branże, które dzisiaj można tutaj spotkać, to logistyka, IT, produkcja, usługi finansowe, ale też bezpieczeństwo i służby mundurowe - mówi Angelika Muchowska, rzecznik prasowa Targów Pracy.Targi potrwają do godziny 16.