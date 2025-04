Mieszkańcy otrzymają wsparcie, nie tylko finansowe

Programy proekologiczne i społeczne zatwierdzili kołobrzescy radni.

Dofinansowanie na zbieranie deszczówki dla mieszkańców, a także pieniądze na aranżację zieleni na podwórkach dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Łącznie miejscowy magistrat wyda na ten cel 250 tysięcy złotych.Miasto realizować będzie także program „Nie jesteś sam”, polegający na wsparciu psychologicznym będącym w kryzysie psychicznym. Radna Zuzanna Hazubska zaznacza, że najważniejsze w programie będzie właśnie dotarcie do osób, które posiadają takie problemy, lecz wstydzą się o nich mówić.- Kiedy złamiemy nogę to idziemy od razu do lekarza, bo potrzebujemy pomocy. Kiedy mamy kłopot emocjonalny, to bardzo często staramy się poradzić sobie z nim samodzielnie, a to nie zawsze jest najlepsza droga - mówi Hazubska.Istotnym punktem sesji było także przyjęcie uchwały umożliwiającej budowę nowego masztu telekomunikacyjnego. Ma to zapobiec problemom z zasięgiem telefonów po wyburzeniu komina, na którym znajdują się obecnie stacje bazowe operatorów komórkowych.