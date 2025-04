W Kołobrzegu asystenta osoby niepełnosprawnej opłaci magistrat

Fot. pixabay.com / stevepb (domena publiczna)

Asystent osoby niepełnosprawnej - taką usługę dla mieszkańców opłacać będzie kołobrzeski magistrat.

Program polityki społecznej zatwierdzili miejscowi radni. Skierowany jest on do osób starszych posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.



Wiceprezydent do spraw społecznych Kołobrzegu Ilona Grędas-Wójtowicz zaznacza, że w ten sposób osoby posiadające choćby problemy z poruszaniem się otrzymają szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.



- Chodzi nam o to, aby kształtować samodzielność w codziennym funkcjonowaniu, ale też aby te osoby nie były wykluczone z życia społecznego. Mogły uczestniczyć w wydarzeniach, które mają miejsce w naszym mieście, wyjść do Centrum Kultury, czy iść na spacer - dodaje Grędas-Wójtowicz.



Łącznie urząd sfinansuje 2500 godzin pracy asystentów osób niepełnosprawnych. Pozwoli to zapewnić opiekę 18 mieszkańcom miasta. Zapisy przyjmowane będą przez Centrum Usług Społecznych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas