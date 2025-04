Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum w Kościele

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W Kościele Katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne. To trzy święte dni, które symbolizują Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii, czyli Komunii Świętej. W szczecińskiej katedrze Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej będzie przewodniczył abp Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński.



Podczas wieczornych liturgii w parafiach dziękujemy za dwa sakramenty - mówi ks. Paweł Wiśniewski z parafii pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Świnoujściu. - To jest przypomnienie tego wydarzenia, kiedy to Chrystus spożył wieczerzę z apostołami i wtedy ustanowił sakrament Kapłaństwa i Eucharystii.



Wspominamy ucztę, podczas której Chrystus umywa nogi apostołom - dodaje ks. Grzegorz Adamski, proboszcz z parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie. - Ten obrzęd jest praktykowany również w wielu parafiach i koncentrujemy się na darze Eucharystii.



W Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie liturgia rozpocznie się o 19.