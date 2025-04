Metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel będzie przewodniczył o 10 w Bazylice Archikatedralnej Mszy Krzyżma Świętego. Koncelebrują ją księża z całej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Udział wszystkich kapłanów w tej mszy to symbol jedności z biskupem - mówi ks. Grzegorz Adamski, proboszcz z parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie. - Odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, gdzie wracają do swojej pierwotnej gorliwości, pierwotnego entuzjazmu.- To szczególny dzień dla wszystkich księży - dodaje ks. Adamski. - Chyba większość księży przyjęła już święcenia w szczecińskiej katedrze, więc każda wizyta w niej powoduje to, że wraca się myślą do momentu święceń, do tego dnia, kiedy leżało się na posadzce i słyszało w uszach Litanię do Wszystkich Świętych.Podczas mszy biskup święci oleje, które są potem wykorzystywane m.in. do sakramentu chrztu św., bierzmowania czy namaszczenia chorych.