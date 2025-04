"Wielkanoc to fundament założycielski chrześcijaństwa"

To jeden z fundamentów chrześcijaństwa. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są podstawą wiary - wyjaśniał w "Rozmowach pod krawatem" ks. prof. Grzegorz Chojnacki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla wiernych - dodał dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.- To jest fundament założycielski chrześcijaństwa, że Chrystus ze śmierci przeszedł do życia, zmartwychwstał i dzięki temu Wielkanoc nam się kojarzy z przejściem właśnie od śmierci do życia - powiedział ks. prof. Chojnacki.Wielkanoc jest również najstarszym świętem chrześcijańskim.Wielki Piątek to z kolei jeden z najważniejszych dni w całym roku liturgicznym dla chrześcijan. To też jedyny dzień, kiedy w Kościele Katolickim nie jest odprawiana msza święta, a jedynie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przypominał o tym w porannych "Rozmowach pod krawatem" ks. prof. Grzegorz Chojnacki.- W Wielki Piątek milkną dzwony i organy, bo to dzień ukrzyżowania Jezusa Chrystusa - mówił ks. prof. Chojnacki. - Ta uroczystość przypomina nam właściwie całą tragedię związaną z życiem Chrystusa, tragedię zaplanowaną, żeby uwolnić nas od panowania grzechu i żebyśmy mogli być zbawieni.Liturgia Wielkiego Piątku jest zupełnie inna niż w ciągu roku, jest pełna wymownych symboli. - Jest głuchą liturgią, która jest taka bardzo czysta, jest odarta od takiego elementu uroczystości. Mamy piękną liturgię słowa, jest czytana Pasja. Ciszą adoracji modlimy się przy grobie Jezusa.W Wielką Sobotę od rana w kościołach będą święcone pokarmy spożywane podczas niedzielnego śniadania wielkanocnego.