Świąteczne podróże. Zdrowy rozsądek na drodze to podstawa

Przestrzegać przepisów, zdjąć nogę z gazu i nie wsiadać za kółko po alkoholu - to proste, ale niezbędne zasady dla kierowców. Obowiązują nie tylko podczas świątecznych podróży.

Edycja tekstu: Michał Król

Zdrowy rozsądek na drodze to podstawa - podkreśla ekspert ruchu drogowego Filip Grega.- Pamiętajmy o bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. W zasadzie każdą odległość jaką mamy, należy uznać za zbyt małą i odsunąć się od tego pojazdu, który jest przed nami. Oczywiście pamiętajmy, aby robić przerwy. Można stanąć po drodze na stacjach benzynowych, na miejscach obsługi pasażerów i rozprostować nogi - mówi Grega.Odpowiednie przygotowanie do podróży zaoszczędzi sporo stresu i nam i innym podróżującym - mówi nadkom. Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- Każdy odpowiedzialny kierowca wie, co musi zrobić. Przede wszystkim przygotować pojazd i siebie. Pojazd przygotować w taki sposób, żeby był on sprawny i nie psuł się na trasie, bo to generalnie rodzi różnego rodzaju stres i problemy, ale również powoduje korki - mówi Rudzińska.Podczas wielkanocnych podróży możemy się spodziewać na drodze większej liczby kontroli. Policjanci będą sprawdzać choćby trzeźwość kierowców i stan techniczny samochodów.