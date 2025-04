PKP apeluje o ostrożność [ZDJĘCIA]

Noga z gazu, przerwy w dłuższych trasach i - uwaga szczególnie na przejazdach kolejowych. Dla tych, którzy planują wsiąść za kółko w święta kilka rad dotyczących właśnie przejazdów kolejowo-drogowych zebrał Przemysław Polanin.

Na przejazdach kolejowych każdy błąd stanowi wielkie zagrożenie - wskazują kolejarze. Sławomir Świerczyński z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei mówi, że to właśnie przewinienia kierowców powodują niebezpieczne sytuacje na torach. - Nie ma niebezpiecznych przejazdów, są tylko niewłaściwe zachowania na przejazdach.Najczęstsze błędy to niezatrzymanie się przed znakiem „Stop” lub wjechanie za rogatki, bez upewnienia się, że możemy opuścić torowisko. Jak zachować się, gdy utkniemy pomiędzy szlabanami? Tłumaczy Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe. - W tym przypadku trzeba wyjeżdżać, wyłamywać tę rogatkę. Jakieś lekkie uszkodzenia samochodu czy poniesienie kosztów łamanej rogatki, to jest nic przy ocaleniu życia.Kolejarze apelują do kierowców by stosowali się do znaków drogowych i nigdy nie jeździli na pamięć. Szczególną uwagę powinniśmy zachować na mniej uczęszczanych przejazdach kolejowych.Edycja tekstu: Kamila Kozioł